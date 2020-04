SPONSORED :

FOR RENT:

Spacious, stand-alone office building in West Seattle/White Center available by May 1.

This office is in a prime location in White Center with plenty of parking for customers. Perfect for law office, tax preparation, accounting, construction, and much more.

The tenant will be responsible for building to suit, but it used to be a chiropractor office and has many sinks throughout.

It could even make a good location for a beauty salon, but you will have to build it out at your own cost.

The tenant will pay their own electricity and a share of property taxes, maintenance, water, sewer, and garbage.

Edificio de oficinas espacioso e independiente en West Seattle / White Center disponible para el 1 de mayo.

Esta oficina se encuentra en una ubicación buena en White Center con un amplio estacionamiento para clientes. Perfecto para despacho de abogados, preparación de impuestos, contabilidad, construcción y mucho más.

El inquilino será responsable de construir a la medida.

Antes era una oficina de quiropráctico y tiene muchos lavabos. Incluso podría ser una buena ubicación para un salón de belleza, pero tendrá que construirlo a su propio costo.

El inquilino pagará su propia electricidad y una parte de los impuestos a la propiedad, mantenimiento, agua, alcantarillado y basura.